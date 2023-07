Mondial 2026 : les groupes des éliminatoires Afrique connus

L’Afrique a dévoilé ses groupes pour les éliminatoires de la coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Neufs groupes de six ont été tirés au sort alors que pour la première fois, le continent sera représenté par au moins 9 pays. Conséquence du nouveau format de la compétition adoptée par la FiFa.

Le Sénégal champion d’Afrique doit défier les Léopards de la RDC, la Mauritanie et le Togo entre autres dans le groupe B. Nigérians et sud-africains s’affronteront dans la poule c tandis que le Cameroun rencontrera le Cap-Vert et l’Angola dans le groupe D notamment.

Le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition du mondial hérite d’un groupe composé du Congo, de la Zambie et de l’Erythrée entre autres. Alors que Maliens et Ghanéens se retrouvent dans le groupe I.

Le premier de chaque groupe est directement qualifié. Le 4 meilleurs deuxième joueront un mini-tournoi en novembre 2025, le vainqueur tentera de composter son billet face à une sélection d’un autre continent.

Le top départ des éliminatoires sera donné en novembre, dans 4 mois exactement.