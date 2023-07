L'offensive diplomatique iranienne touche l'Afrique

L'Iran tisse sa toile sur le continent à la recherche de nouveaux partenaires. C'est la première fois en 11 ans qu'un dirigeant iranien va effectuer une tournée dans des pays africains.

Pour l'expert Kamiar Babak, cette visite, prévue du président Ebrahim Raïssi au Kenya, en Ouganda, et au Zimbabwe, ouvrira la voie à une étape clé de l'offensive diplomatique iranienne en Afrique.

En effet, l'Iran tente de réduire son isolement et de compenser l'impact des sanctions paralysantes réimposées depuis le retrait des États-Unis, en 2018, de l'accord sur le nucléaire. En juin, déjà, le président iranien était en tournée en Amérique latine, visitant le Venezuela, le Nicaragua et Cuba avant un voyage en Indonésie.

"Depuis que les États-Unis ont unilatéralement abandonné l'accord sur le nucléaire en 2018, Téhéran cherche à diversifier ses relations. Donc, en regardant le potentiel dans ces trois pays africains en particulier, et le volume du marché africain en général, cela semble vraiment prometteur " explique, Kamiar Babak, expert senior du Moyen-Orient et Chef du Service perse à Euronews.

En Afrique, des accords bilatéraux devraient être signés, mais leur application pourrait poser problème.

"Il est certain que certains accords doivent être signés, mais comme je l'ai mentionné, la chose la plus importante est de savoir comment ce type d'accord peut, au cours des deux prochaines années, être fructueux pour les deux nations, pour les deux parties. Voyons donc dans quelle mesure nous pouvons nous attendre à ce que ce type de relation fonctionne en dépit des sanctions américaines" ajoute-t-il.

En plus de sa réconciliation avec l'Arabie Saoudite, Téhéran a parallèlement renforcé ses liens avec la Chine et la Russie dans le cadre d'une stratégie tournée vers l'Est, alors que les relations restent tendues avec les Occidentaux, malgré des discussions indirectes engagées avec Washington. La visite en Afrique devrait étoffer le nombre des alliés de l'Iran.

Pour cette tournée, la délégation iranienne est accompagnée d'hommes d'affaires. En Ouganda, le président Yoweri Museveni et son homologue participeront à un forum d'affaires. Pour la diplomatie iranienne, il s'agit d'un nouveau point de départ avec les pays africains.