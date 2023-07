La FIFA lève l’interdiction du Zimbabwe

À Harare, le ministre des Sports et le président de la Commission des sports et des loisirs du Zimbabwe sont intervenus devant la presse, soulagés par la levée de la suspension imposée par la FIFA à la la Zifa , la Fédération zimbabwéenne de football.

Le Zimbabwe avait été suspendu en février 2022 suite à une ingérence perçue du gouvernement dans la gestion de la ZIFA.

Pour Gerald Mlotshwa, Président de la Commission des sports et des loisirs, c'est un nouveau départ pour la ZIFA : "Nous sommes parfaitement conscients des désagréments, de la douleur et de la frustration engendrés par la suspension de l'équipe nationale de football. Notre football ne doit plus jamais être victime d'administrateurs sans scrupules et de malfaiteurs animés par l'égocentrisme et l'égoïsme, comme cela a été le cas au fil des ans".

Kirsty Coventry, Ministre des Sports était ravie de voir la selection zimbabwéenne faire son retour sur la scene internationale :

"J'espère que nous saisirons tous cette opportunité à bras le corps et que nous irons de l'avant à pleine puissance pour garantir au Zimbabwe une place de choix dans le monde du football."

Selon la FIFA, le comité intérimaire de normalisation, qui vient d'être nommé, sera chargé de restructurer l'administration de la ZIFA, de gérer ses affaires jusqu'à l’élection d’une nouvelle équipe de direction et garantir une situation financière saine au regard de la FIFA.

Le mandat du comité missionné par la Fifa expirera au plus tard le 30 juin 2024.

En attendant, les Zimbabwéens auront le droit de participer au tirage des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026 prévu ce mercredi à Cotonou, au Bénin.