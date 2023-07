Journée de la population: la croissance africaine boostée par les jeunes

Alors que les Nations unies s'apprêtent à célébrer la Journée mondiale de la population ce 11 juillet, certaines régions du monde connaissent une croissance démographique toujours forte. Notamment en Afrique subsaharienne avec l’exemple du Nigéria, véritable « bombe à retardement » démographique, ou encore de l’Ethiopie.

Exception mondiale, l’Afrique est un continent très jeune selon les chiffres des Nations unies.

C'est ce qu'explique Tighisti Amare, directrice adjointe du programme Afrique de Chatham House.

"70% des Africains ont moins de 30 ans et ce, alors que de nombreuses nations développées connaissent un vieillissement rapide de leur population".

Les chiffres de la démographie donnent le vertige : de 800 millions en 2000, le nombre d’Africains devrait passer à 4,5 milliards en 2100, selon les projections des Nations unies. Mais pour Tighisti Amare, certains facteurs pourraient jouer en faveur des habitants du continent.

"La croissance démographique s'explique bien sûr en partie par l'amélioration du niveau et de l'accès à la santé publique. Cela a entraîné une baisse de la mortalité infantile. En soi, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en ayant une population jeune, la plupart des pays africains n'ont pas à supporter le fardeau d'une population âgée importante et dépendante des impôts et des pensions, ce qui peut également peser sur l'économie."

Cette jeunesse africaine devra grandir dans un environnement que le dérèglement climatique et l’urbanisation ne cessent de dégrader.

Mais toujours selon les experts du programme Afrique de Chatham House la croissance démographique et les possibilités d'innovation et d'adoption des technologies vont permettre à l'Afrique de faire fce à ces défis.

"Il y a beaucoup de dynamisme sur le continent, beaucoup d'innovation, beaucoup de jeunes qui travaillent dans la technologie et qui réfléchissent à des solutions, des solutions climatiques judicieuses, des solutions ingénieuses. Le Nigeria, le Ghana et le Kenya proposent des projets passionnants. Les jeunes réagissent et réfléchissent aux problèmes liés au climat et à la manière dont ils peuvent être atténués grâce à l'innovation et à l'anticipation, et ce bien plus rapidement que la génération précédente et que les anciens qui sont encore au pouvoir à l'heure actuelle".

Le Programme des Nations Unies pour le développement a choisi le 11 juillet, pour attirer l'attention sur l'urgence des problèmes démographiques du monde. Le thème de cette année sera axé sur les moyens de faire progresser l'égalité des genres.