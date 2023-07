Cameroun : Kylian Mbappé au village de son père

L'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football s'est rendu samedi au village de son père Wilfrid.

Kylian Mbappé en habits et coiffe traditionnels après un passage par la case réservée aux rites et bénédictions. C’était à l’occasion des évènements heureux samedi à Djébalé, village natal de son père, sur un îlot dans le delta du fleuve Wouri qui baigne Douala. Le capitaine de l’équipe de France de football est allé à la rencontre de ses ancêtres. Un retour aux sources jugé nécessaire par de nombreux camerounais.

"Kylian Mbappé devait retourner sur la terre de ses ancêtres. Vous savez, chaque arbre a des racines, et à un moment donné, vous devez retourner à vos racines. Donc je pense qu'il était temps et que c'est un moment propice pour lui de se retrouver chez lui. Et je pense que, sans spéculer, il se passera beaucoup de choses dans sa vie après cela", explique Manga Alfred , ingénieur.

La star du Paris saint Germain a visité par ailleurs l’avancement des travaux de rénovation du complexe scolaire bilingue de Bonendale à Douala que finance sa fondation.

"Cette école, vous savez, nous avions l'habitude d'y aller et elle était vraiment très vieille et nous sommes très heureux qu'il soit venu ici pour la rénover parce que pour les générations futures, il sera très important d'aller à l'école dans un cadre aussi bien développé et moderne. Nous voulons vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, et nous espérons qu'il pourra continuer dans la même veine et achever le travail qu'il a commencé.'', se félicite Ngue Stanislas, ancien élève du lycée Bonendale.

De nombreux enfants de Djébalé, le village de son père, sur un îlot dans le delta du fleuve Wouri qui baigne Douala, prennent chaque jour une pirogue pour rallier l'école de Bonendale.