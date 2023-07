"Le Niger est un moteur économique pour le Sahel", déclare Joseph Borrell

"Le Niger est un moteur économique pour le Sahel", a déclaré Joseph Borrell, haut représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et vice-président de la Commission européenne à l'issue de sa rencontre avec le président nigérien Mohamed Bazoum.

Mercredi, le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et vice-président a été reçue par le Président Mohamed Bazoum pour une réunion avec ce dernier et plusieurs ministres à Niamey.

Cette visite sera l'occasion de renforcer le partenariat entre l'UE et le Niger et d'aborder diverses questions bilatérales, régionales et mondiales.

Celles-ci incluront, entre autres, le développement socio-économique du Niger et les questions humanitaires, la stabilité de la région du Sahel et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, les deux missions PSDC EUCAP Sahel Niger et EUMPM Niger, la migration, la transition verte ainsi que d'autres affaires mondiales et l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

Le Haut Représentant Borrell inaugurera ensuite avec le Président Bazoum et les ministres nigériens la centrale solaire de Gouro Banda, cofinancée par l'Union européenne. L'inauguration et un point presse seront disponibles sur EbS. Dans la soirée, Josep Borrell visitera EUCAP Sahel Niger et présidera une cérémonie de remise de médailles.

Jeudi, le Haut Représentant Borrell se rendra à Agadez, où il rencontrera le Gouverneur Sadou Soloké et le Président du Conseil Régional, Mohamed Anako. Dans l'après-midi, il visitera le bureau local d'EUCAP Sahel Niger à Agadez et le projet de logements sociaux DESERT, financé par l'UE. La Haute Représentante rencontrera également le Sultan Oumarou Ibrahim Oumarou d'Agadez et visitera la mosquée de la vieille ville.