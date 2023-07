Une fresque bio sur herbe de l'artiste français Saype

Au pied du Mont-Blanc à 2300 mètres de hauteur se dresse cette fresque représentant deux visages féminins. La Grande Dame, est une œuvre de 2500 mètres carrés.

Une réalisation de l’artiste Français Saype. Erigée côté italien de la montagne, elle est une invitation à la contemplation de la nature. Mais aussi une symbiose générationnelle.

"L'idée c'est de faire des ponts intergénérationnels. L'importance de créer des ponts entre la personne âgée, qui pour moi va représenter un peu la sagesse, l'expérience, et la jeunesse qui est à la fois l'avenir, qui a aussi plein d'innocence, etc. Je pense qu'il y a un aspect un peu simplement de contemplation de la nature.", explique l'artiste.

Une contemplation de la nature entre une grand-mère et sa petite fille qui se veut en réalité une transmission de témoin entre deux générations. Dans un environnement qui est tout sauf immuable.

"Je pense que les générations précédentes ont vu la montagne d'une manière complètement différente que nous et les générations à venir la verront encore de manière plus différente que nous. Donc c'est sûr mais je trouve que ça fait un aspect un petit peu terne. Alors que je pense qu'on doit vraiment regarder vers l'avenir et sur des choses positives.", affirme Saype.

Regarder vers l’avenir en respectant la nature semble dire Saype. Tant l’artiste s’est voulu éco-responsable dans la réalisation de sa fresque. Pas un brin d’herbe du Mont-Blanc n’a été touché.

"La particularité de cette œuvre, c'est que j'ai touché à rien, on n'a pas coupé un brin d'herbe, pas bougé un caillou, donc je suis vraiment venu m'implanter de manière à bouger le moins possible l'environnement. Et après effectivement, on doit jouer avec les aléas météo, la pluie, les orages, le brouillard etc.. mais ça fait partie de mon boulot puisque je suis à l'extérieur.", précise l'artiste.

La fresque disparaitra sous peu. La nature étant appelée à reprendre ses droits là où elle a été portée à l’admiration des curieux.