Pèlerinage à La Mecque 2023 : clap de fin

Des centaines de milliers de musulmans ont participé au rituel de ‘’lapidation du diable’’ lors du pèlerinage annuel du Hajj. C’était donc le dernier ‘’ tawaf’’, le tour de la kaaba, le gigantesque cube noir de la Grande Mosquée.

Le plus grand hajj post-coronavirus qui s’achève ce vendredi en Arabie Saoudite a réuni plus d’1, 8 million de personnes dont une écrasante majorité d’étrangers, originaires de plus de 160 pays selon les données publiées mardi par les autorités saoudiennes.

Loin des 2, 5 millions de personnes, record établi en 2019. La chaleur et le coût de participation, environ 5 000 dollars par personne sont passés par là. Le hajj rapporte à l’Arabie Saoudite, environ 12 milliards de dollars.

Mais il est souvent source de perte en vies humaines. En 2015 par exemple, une bousculade avait tué plus de 2 000 pèlerins.