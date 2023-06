La Tanzanie publie de nouvelles directives pour le commerce des produits agricoles

Le gouvernement tanzanien affirme avoir commencé à prendre des mesures pour formaliser le commerce au sein de son secteur agricole.

En plus d'exiger des permis d'exportation, les commerçants locaux et étrangers doivent désormais avoir des licences commerciales et des numéros d'identification fiscale.

"Nous avons limité la vente de produits à l'extérieur du pays parce que nos récoltes sont sorties là-bas et nous n'avons pas de données, nous ne pensons pas que cela aide nos activités d'exportation dans la mesure où, en fin de compte, cela ne profite pas à la balance des paiements du pays, en particulier du commerce effectué dans la région.

Le gouvernement ne réglemente pas seulement la manière dont les récoltes sont commercialisées, mais également la quantité qui peut être vendue à l'extérieur du pays." a declaré Hussein Bashi le Ministre tanzanien de l'agriculture.

Présidente de la République-Unie de Tanzanie, Samia Saloh Hassan a exhorté les agriculteurs du pays à ne pas exporter leurs récoltes à l'extérieur du pays.

De nombreux agriculteurs du pays accueillent favorablement les changements, mais affirment que cette décision nuit à leurs entreprises.

La Tanzanie vend la plupart de ses céréales aux pays voisins comme le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC).

L'Agro-processors Association of Kenya a récemment souligné que la décision de la Tanzanie affecterait l'approvisionnement en céréales de son pays et ferait probablement grimper les prix.

Localement, les commerçants demandent au gouvernement d'améliorer les procédures autour du commerce des produits agricoles.