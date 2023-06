Tunisie : au moins deux morts et 34 blessés dans un accident ferroviaire

Le déraillement d'un train de voyageurs a fait deux morts et 34 blessés dans l'est de la Tunisie.

Deux personnes ont été tuées et 34 blessées lorsqu'un train de voyageurs a déraillé et s'est renversé mercredi dans l'est de la Tunisie, a annoncé la SNCFT, la société nationale des chemins de fer.

L'accident s'est produit peu après minuit (23H00 GMT) lorsqu'un train assurant la liaison entre Tunis et la ville de Gabès, dans le sud du pays, a déraillé près de Msaken, une ville située à environ 150 kilomètres de la capitale.

Le conducteur et un passager ont été tués et 34 autres passagers ont été blessés, a déclaré la SNCFT.

"Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances et les causes de l'accident et déterminer les responsabilités", a ajouté la SNCFT.

Cet accident survient 15 mois après qu'une collision entre deux trains dans le sud de la capitale a fait une centaine de blessés.

En décembre 2016, cinq personnes ont été tuées et plus de 50 blessées dans la même zone lorsqu'un train et un bus public sont entrés en collision.

Imputé à une infrastructure défectueuse, l'accident a entraîné le limogeage du directeur général de la SNCFT de l'époque.

En juin 2015, la Tunisie a connu l'un des pires accidents ferroviaires de son histoire récente lorsque 18 personnes ont trouvé la mort dans une collision entre un train et un camion à El Fahes, à environ 60 kilomètres au sud de Tunis.

La collision a été causée par un défaut de signalisation à un passage à niveau.