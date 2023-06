Afrique du Sud : Ubuntu Pathways, une école idéale

L'école Ubuntu Pathways a été fondé il y a 24 ans dans la ville de Gqbehra en Afrique du sud, pour offrir aux enfants issus de milieux difficiles, une opportunité de réussir à l'école et dans la vie.

Les salles de classe sont lumineuses et propres, leurs étagères regorgent de manuels et de papeterie. Les élèves portent tous des uniformes bleus et gris soigneusement repassés, complétés par des maillots rouge vif.

L'installation pourrait facilement être confondue avec une école privée sud-africaine coûteuse, mais tous les élèves sont issus de milieux pauvres et défavorisés.

Ubuntu Pathway, une organisation à but non lucratif est une oasis offrant une lueur d'espoir dans un pays en proie à des crises sociales.

Niché au milieu d'un canton de milliers d'habitants dans la ville côtière de Gqeberha, anciennement Port Elizabeth, il vise à jouer son petit rôle pour aider à briser le "cycle de la pauvreté" dans la société la plus inégalitaire du monde.

La structure moderne en béton se dresse côte à côte avec des rangées de modestes maisons en briques et des structures en tôle ondulée.

Beaucoup dans le quartier n'ont pas terminé leurs études et la plupart des ménages vivent d'une petite aide sociale gouvernementale.

Si le projet Ubuntu Pathways n'existait pas ici, "ces enfants ne seraient peut-être pas du tout à l'école", a déclaré un enseignant de 32 ans, Taneal Padayachie.

Des décennies après la fin de la domination blanche, les effets d'un système d'apartheid à deux vitesses qui offrait une éducation inférieure aux Sud-Africains noirs se font encore sentir.

Huit écoliers sur 10 âgés de neuf ou dix ans ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent, selon une étude publiée le mois dernier.

Ubuntu Pathways est fier d'investir "dans les enfants défavorisés de la même manière que nous investissons dans les enfants privilégiés", selon le fondateur Jacob Lief.

L'école est gratuite et son budget annuel de 7 millions de dollars est financé par des philanthropes et des entreprises locales.

Mais il ne faut que les enfants vivant dans un rayon de sept kilomètres.

"Du berceau à la carrière"

Parmi les 2 000 enfants qui sont passés par le centre au cours des 25 dernières années de son existence, la plupart sont nés de mères séropositives.

Le centre abrite une clinique -- dotée d'un médecin et de quelques infirmières -- spécialisée dans les grossesses des femmes atteintes du SIDA.

Près de 600 femmes reçoivent actuellement un traitement gratuit. Tous les bébés nés ici sont nés sans le VIH.

La plupart des enfants qui y sont nés vont ensuite étudier à l'école du centre.

"Nous avons un modèle du berceau à la carrière", qui fournit également un soutien familial afin de briser le "cycle de la pauvreté", a déclaré Lief.

"Nous commençons avec les mères séropositives", en se concentrant sur la mère et l'enfant. "De là, ils entrent dans notre école primaire (et) éventuellement dans notre lycée", a-t-il déclaré.

Cheveux longs, collier de bracelets et boucle d'oreille en turquoise, la New-Yorkaise de 46 ans est arrivée en Afrique du Sud à 17 ans.

A l'époque, Nelson Mandela était sorti de prison et le monde regardait fébrilement la transition démocratique après la chute de l'apartheid.

Le lycéen de l'époque faisait partie d'un groupe de jeunes Américains amenés en Afrique du Sud pour assister à ce moment historique.

se souvient d'avoir rencontré une femme de 85 ans qui lui a dit qu'elle avait fait la queue pendant 30 heures pour voter lors des premières élections démocratiques en 1994.

"C'était la première fois de ma vie, ayant grandi avec deux parents ayant fait des études universitaires et dans un cadre quelque peu privilégié, que je me demandais ce que signifiaient la liberté et la démocratie", a-t-il déclaré.

Après avoir terminé ses études universitaires, il est retourné en Afrique du Sud sur la promesse d'un emploi au Cap qui ne s'est jamais concrétisé.

Il a pris un train, a rencontré un professeur noir à bord. Ils se sont tous les deux déposés à Gqeberha, sont allés prendre une bière dans un shebeen du canton - une taverne locale installée dans une maison.

Il a fini par rester six mois avec son nouvel ami, Malizole "Banks" Gwaxula, aidant à des projets communautaires ou à l'école locale.

Les deux ont ensuite créé leur ONG, basée sur l'essence de l'humanité que les Sud-Africains appellent simplement "Ubuntu" signifiant "Je suis parce que tu es".

L'idée était aussi d'offrir quelque chose de différent des autres associations caritatives qui viennent "distribuer des ballons de foot" aux enfants des townships "prendre des photos" et revenir outre-mer.

Le "lieu de naissance des enfants ne devrait pas avoir à déterminer leur avenir", a déclaré Lief.