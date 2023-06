Egypte : un village pleure après le naufrage d'un bateau de migrants

Les proches des personnes disparues qui, selon eux, pourraient s'être noyés lors du naufrage d'un chalutier de pêche la semaine dernière qui a tué au moins 80 personnes et fait des centaines d'autres disparus, étaient en deuil lundi.

La dernière fois que Sabah Abd Rabu Hussein a eu des nouvelles de son fils, Yahia Saleh, il prévoyait de monter à bord d'un navire de migrants depuis la Libye en proie au conflit vers l'Europe. C'était il y a deux semaines.

La ménagère égyptienne a déclaré dimanche qu'elle l'avait supplié de ne pas y aller mais qu'il en avait eu assez des conditions de vie dans le village.

Le jeune homme de 18 ans était à bord d'un vieux chalutier de pêche qui a quitté la ville de Tobrouk, dans l'est de la Libye, le 9 juin.

Sa destination était l'Italie, comme beaucoup d'autres jeunes hommes de son village du delta du Nil en Égypte.

Il y avait jusqu'à 750 migrants, dont des femmes et des enfants, sur le bateau qui - au lieu d'accoster en Italie - a chaviré et coulé au large de la Grèce dans l'une des parties les plus profondes de la mer Méditerranée.

Seuls 104 migrants ont survécu à la tragédie.

Les autorités grecques ont récupéré 78 corps le 14 juin et les chances de retrouver quelqu'un d'autre vivant ont diminué.

Le naufrage semble être l'une des pires tragédies de l'histoire récente en Méditerranée, soulevant des questions et une indignation quant à la manière dont les autorités européennes ont géré l'afflux de migrants au cours des dernières années.

Comme de nombreux proches des personnes à bord du bateau de pêche, la famille de Saleh ne connaît pas le sort de leur fils.

Il était le deuxième de quatre enfants nés d'une famille d'agriculteurs et a quitté la maison il y a moins d'un mois sans parler de ses projets à sa famille. Il a fait surface en Libye.

Son père Mohammed Saleh a déclaré que les efforts de la famille pour le dissuader de faire le voyage ont échoué.

La famille est originaire d'Ibrash, dans la province agricole de Sharqia, dans le delta du Nil, où les buffles d'eau, les vaches et les ânes partagent des chemins de terre avec des voitures, des motos et des pousse-pousse à trois roues appelés tuk-tuks.

De nombreux jeunes hommes et adolescents de la région ont fait le périlleux voyage en Libye, dans l'espoir de traverser la mer Méditerranée vers l'Europe.

Certains d'entre eux ont réussi à gagner l'Italie, mais beaucoup d'autres ont été arrêtés et renvoyés chez eux, selon cinq villageois, qui ont tous parlé sous couvert d'anonymat de peur d'être pris pour cible par les autorités.

L'Égypte, la nation arabe la plus peuplée avec 105 millions d'habitants, a fermé ses frontières maritimes aux bateaux de migrants à la suite d'un naufrage meurtrier en 2016 au large de la ville méditerranéenne de Rosetta.

Le gouvernement essaie régulièrement de décourager ses jeunes hommes de migrer illégalement, mais la crise économique du pays en a motivé beaucoup à essayer de partir malgré les dangers.