Incendies de forêt au Canada : des pompiers sud-africains en renfort

C’est en chants et danses que les pompiers sud-africains ont annoncé leur arrivée à Edmonton, au Canada.

Les 200 soldats du feu et 15 responsables du programme "Working on Fire" du ministère sud-africain des forêts vont aider le pays d'Amérique du nord à lutter contre les incendies de forêt dans la province d’Alberta. Leur mission va durer plusieurs semaines.

Le Canada est en proie à la plus importante saison d’incendie de forêt de son histoire. Depuis le début de l'année, 2 293 incendies ont déjà brûlé plus de 3,8 millions d'hectares. Selon les climatologues, le pays se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète.

Outre l'Afrique du Sud, la France, les Etats-Unis, le Portugal, l'Espagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande entre autres ont envoyé des renforts dans le pays.