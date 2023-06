Le documentaire "Patria y vida" explore le pouvoir de la musique au LA Latino Film Festival

Bientôt deux ans après les manifestations emblématiques contre le gouvernement à Cuba, et la féroce répression qui s'ensuivit, un documentaire revient sur le rôle qu'a joué dans ce mouvement la chanson "Patria y vida", devenue un hymne contre le régime communiste.

À travers ce documentaire, la réalisatrice Beatriz Luengo tente d’expliquer comment une chanson peut changer l’histoire d’un pays.

"La raison pour laquelle nous avons réalisé ce documentaire est que lorsqu'on nous demande ce qu'est "Patria y vida", il est impossible d'expliquer comment une chanson peut changer l'histoire d'un pays, peut être un tel phénomène sur les médias sociaux, et générer 300 millions de hashtags sur TikTok, et peut être qualifiée de "son de la liberté" ou de "révolution la plus inspirante du siècle."

Ces manifestations qui ont conduit à l’arrestation de près 1 300 personnes ont été motivées par les nombreuses pénuries d’aliments et de médicaments, les coupures d’électricité, la crise économique et l’absence de liberté, près de 63 ans après les derniers rassemblements.

"Le plus important, c'est que le peuple cubain est descendu dans la rue après 63 ans sans manifestation, car manifester est interdit par la constitution cubaine. Ils ont arrêté d’avoir peur le 11 juillet 2021 et sont sortis en criant "Patria y vida" pour exiger un de meilleures conditions de vie," soutient Beatriz Luengo.

Projeté vendredi au festival Cine latino de Los Angeles, "Patria y vida: the Power of Music" narre le succès et les répercussions du morceau de rap du même nom "Patrie et vie" en français, enregistré en février 2021 entre Cuba et Miami.

Le titre du morceau révolutionnaire est une répudiation de la devise "Patria o Muerte" des années 1960 sous le régime de Fidel Castro.

"Patria y vida" s'oppose à "Patria o Muerte". Nous changeons le "ou" pour un "et . Le "ou" signifiait que c'était vous ou moi, mes croyances ou les vôtres, votre sexe ou le mien, votre origine ethnique ou la mienne. "Patria y vida" c'est vous et moi, votre sexe et le mien, votre origine ethnique et la mienne, votre différence et la mienne," explique le Cubain Yotuel Romero, en couple avec Beatriz Luengo.

"Patria y vida" a montré que "l'art ne peut pas être réduit au silence", selon la réalisatrice, qui y voit un exemple à suivre pour les nouvelles générations en Amérique latine.

Pour Beatriz Luengo, "L'art doit continuer à porter la voix de ceux qui n'en ont pas".