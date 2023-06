Africa CEO forum : comment révolutionner le secteur privé sur le continent ?

L’édition 2023 de l’Africa CEO forum se tient dans la capitale ivoirienne pour la quatrième année consécutive.

Au centre des discussions de ce grand rendez-vous du secteur privé : comment assurer l’émergence d’une nouvelle génération de leaders, au moment où les économies africaines accusent un manque de financement ?. Les intervenants ont souligné l’importance du secteur privé dans le renforcement des échanges intra-africains. Patrick Achi, Premier ministre ivoirien a rappelé lors de la cérémonie d’ouverture que l’État se doit de créer un environnement favorable à l’essor des entreprises.

"Il ne faut des États capables de repenser certains modèles économiques auparavant apparemment gravés dans le marbre. Il ne faut un modèle d’États proactifs, stratèges, pilotes, qui définissent la vision, assurent l’efficacité des services publics, stimulent la concurrence et régulent une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel à la création de richesse et d’emplois" a-t-il expliqué.

Avec plus de 70 pays représentés et près de 2 000 participants, la conférence implique divers panels et rencontres B2B. Lors des échanges, plusieurs acteurs de nombreux secteurs d’activités dont celui de l’agriculture, secteur clé de plusieurs économies, ont évoqué l’avenir des États africains.

"Depuis que nous connaissons toutes ces crises, la Covid-19, aujourd’hui la guerre en Ukraine, tout pousse à dire que plus que jamais les États doivent s’engager dans la production agricole avec la possibilité d’intégrer toutes les chaînes de valeur. Si nous le faisons, nous serons capables de nourrir l’Afrique et peut-être au-delà", a souligné Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture.

Le défi du développement de l'Afrique

Plusieurs acteurs du secteur privé, principal pourvoyeur d’emplois, conscient de son apport dans l’économie africaine, se sont dit satisfaits de la tenue de l’Africa Ceo Forum 2023.

"Vous savez, ce sont des événements exceptionnels parce que nous rencontrons des acteurs et opérateurs de très haut niveau. Nous avons été rassurés par la vision déclinée par les autorités, notamment les autorités ivoiriennes. C’est aussi l’occasion de faire l’état des lieux, parce que l’enjeu, c’est le développement de l’Afrique et chacun doit y apporter sa contribution", s'est réjoui Mohamed Abdoulaye Diop, Directeur régional Afrique Atlantique (AGL – transport & logistics ).

À l’issue de la première journée du Forum, la Côte d’Ivoire a signé trois (3) protocoles d’accord d’une somme de près de 450 millions de dollars. L’objectif : stimuler l’économie de façon durable en accélérant la transformation industrielle.

Des décideurs internationaux, mais aussi des chefs de gouvernement sont réunis à Abidjan en Côte d'Ivoire pour l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum.

Les milliers de chefs d'entreprises et investisseurs présents à ce grand rendez-vous ont deux jours pour discuter du rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent africain.