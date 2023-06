Kenya : l'école à l'heure de la réalité virtuelle

Des élèves de l'école Mcedo Beijing, dans le quartier Mathare de Nairobi portent des casques de réalité virtuelle pour un voyage scolaire inédit. Cette technologie est utilisée dans les salles de classe pour améliorer la qualité des enseignements et sensibiliser les enfants aux questions environnementales notamment.

Au programme aujourd'hui, le tri des déchets.

"Ukwenza VR nous a aidés, moi et les autres élèves, à prendre soin de l'environnement en séparant les plastiques et les déchets organiques. Nous sommes maintenant capables de nous débarrasser des déchets, comme on nous l'a appris.", explique Annette Jeptoo, élève à Mcedo Beijing à Mathare.

C’est l’entreprise Ukwenza proposent ces évasions virtuelles aux élèves des écoles des zones défavorisées. Ses champs d’action : la pollution et le changement climatique.

"Lorsque vous réfléchissez à un problème aussi complexe que la pollution plastique, ou même le changement climatique, la question est généralement : comment pouvons-nous faire en sorte que les enfants se soucient suffisamment du problème pour qu'ils agissent différemment ? C'est un véritable défi. C'est pourquoi la réalité virtuelle les aide à conceptualiser le problème. C'est une chose de dire "ne jetez pas de déchets", mais c'en est une autre de comprendre que si je jette une bouteille en plastique, elle finira dans l'océan Indien et affectera la vie marine, ce qui m'affectera ensuite parce que je veux manger ce poisson. Il est donc possible de créer une chaîne qui les aide à relier leur action à chaque chose qui se produit en cours de route.'', explique Njeri Ndonga, cofondateur et PDG d'Ukwenza VR.

Selon Anne Njine, spécialiste de l'éducation, la réalité virtuelle aide les enfants à faire preuve de plus d'empathie à l'égard des questions qu'ils étudient.