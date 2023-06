Sénégal : la défense d'Ousmane Sonko va "remettre en cause la décision" de justice

Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison ferme, sa défense compte contre-attaquer. Après le délibéré, ses avocats ont promis de multiplier les recours afin de faire annuler le verdict du Tribunal criminel de Dakar. L'opposant sénégalais a été condamné pour corruption de la jeunesse, et à près de 30 000 dollars de dommages et intérêts dans l'affaire de viols présumés.

Par ailleurs, la chambre criminelle a acquitté Ousmane Sonko des accusations de viols et menaces de mort. Il a été en revanche inculpé pour avoir poussé à la débauche la jeune femme Adji Sarr qui avait moins de 21 ans au moment des faits qu'elle dénonce.

La chambre criminelle a par ailleurs condamné à deux ans de prison ferme la co-accusée de M. Sonko, Mme Ndèye Khady Ndiaye, patronne du salon de beauté où le leader du Pastef était accusé d'avoir abusé d'une employée à plusieurs reprises.

La "corruption de la jeunesse", consistant à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans, est un délit selon la loi sénégalaise, et non pas un crime comme le viol, a expliqué à l'AFP un avocat présent à l'audience, Me Ousmane Thiam.

La décision du tribunal a jeté dans les rues des vagues de manifestations à Dakar comme dans les autres villes du Sénégal. Des heurts ont mis aux prises des groupes de jeunes et les forces de sécurité à coups de pierres et de gaz lacrymogènes. Plusieurs biens publics en plusieurs points de la capitale ont été vandalisés par les manifestants en colère. Depuis février 2021 que l'affaire de viols présumés défraie la chronique une vingtaine de civils ont été tués dans des troubles.