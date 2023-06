Afrique du sud : les autorités créent un hôpital de campagne pour enrayer l'épidémie de choléra

En Afrique du Sud, le ministère de la santé a érigé des hôpitaux de campagne notamment à Kanana, afin d'endiguer l'épidémie de Cholera qui sévit dans le pays.

Dans le township de Hammanskraal, près de Pretoria, le département de la santé a mis en place des tentes temporaires pour traiter les habitants présentant des symptômes de déshydratation, de vomissements et de diarrhée.

"La plupart des cas se trouvent dans la région de Kanana. C'est pourquoi nous avons mis en place cet hôpital de campagne afin de rapprocher les services de la population, de sorte que lorsque les gens commencent à ressentir des signes et des symptômes liés au choléra, ils peuvent se rendre immédiatement à l'hôpital de campagne pour se faire soigner..." explique Mothomone Pitsi, responsable du district de Tshwane pour le département de la santé de Gauteng.

Les patients sont hydratés par voie orale ou intraveineuse dès leur arrivée, et ceux en état critique sont transportés vers des hôpitaux de Tshwane pour y recevoir des soins supplémentaires et y être admis.

"Les gens viennent ici avec des diarrhées et des vomissements. Ceux qui souffrent de diarrhée sévère et de déshydratation grave sont mis sous perfusion et envoyés à l'hôpital. Ceux qui n'en souffrent pas sont pris en charge. Nous leur donnons des sels de réhydratation orale, puis nous les surveillons et, au bout d'une heure, nous les renvoyons chez eux avec de l'eau propre," ajoute James Nobela, infirmer.

Selon un récent communiqué du département de Gauteng, 229 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du choléra et au moins 23 personnes auraient perdu la vie depuis le début de l'épidémie.

Toutefois, de moins en de personnes se sont présentés dans les centres de santé avec des symptômes de la maladie.