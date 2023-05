Mozambique : Lavrov condamne les accusations de Reuben Brigety

L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud devrait "se mêler de ses affaires", a déclaré le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, mercredi lors d’une conférence de presse à Maputo, en Mozambique.

Tout en niant les allégations selon lesquelles l'Afrique du Sud fournirait des armes à la Russie, le diplomate a fait part de sa volonté d'aider le Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme.

"En nous appuyant sur la bonne expérience que nous avons déjà acquise ici, nous serons prêts à fournir les produits militaires dont nos amis mozambicains ont besoin, notamment pour assurer leur capacité de défense et renforcer leur potentiel de lutte contre le terrorisme," partage Serguei Lavrov.

Début mai, l'ambassadeur américain Reuben Brigety, avait déclaré que des armes et des munitions ont été chargés sur un battant pavillon russe, lorsqu'il a accosté à la base navale de Simon's Town, près du Cap, en décembre dernier.

"Si quelque chose semble (déplacé) à l'ambassadeur américain ou à tout autre ambassadeur à l'étranger, alors il devrait s'occuper de ses propres affaires et ne pas se mêler des affaires des autres. Quant à la question des livraisons d'armes, qui, si j'ai bien compris, vous intéresse, je le répète : nous ne violons jamais les normes internationales, mais nos collègues occidentaux les violent en déclarant leur neutralité à l'égard des événements en Ukraine et en approvisionnant ce pays en un grand nombre d'armes modernes à longue portée et généralement peu sûres, y compris pour ceux qui les utilisent, je veux dire des obus à l'uranium appauvri, par exemple," défend fermement le dignitaire russe.

Le gouvernement sud-africain a démenti ces allégations, toutefois, une enquête a été ouverte.

À l’Est, à l’ouest ou au centre, la Russie gagne en influence militaire sur le continent. Mardi, l’ambassadeur centrafricain en Russie a annoncé que la Centrafrique avait besoin d’une base militaire russe avec 5 000 à 10 000 soldats.