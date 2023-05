Sonia Ibidhi, l'entrepreneuse tunisienne qui veut conquérir le marché des fleurs comestibles

Sonya Ibidhi, qui a travaillé comme journaliste en Tunisie pendant 22 ans, a trouvé la paix qu'elle recherchait dans la culture de fleurs comestibles.

Ibidhi, 45 ans, qui cultive des fleurs rares utilisées en médecine et en cuisine, a reçu le prix de la "meilleure femme d'affaires" de son pays en 2021.

L'entrepreneuse qui vit dans la province de Cenduba dans le nord-est du pays, affirme que le journalisme est un métier très stressant et qu'elle ne regrette pas sa décision, elle raconte : « J'ai adoré mon métier de journaliste pendant 22 ans. Mais j'ai toujours eu l'envie de travailler avec la terre depuis mon enfance. Je me suis rendu compte que certaines fleurs rares utilisées en cuisine et en médecine ne sont pas disponibles en Tunisie et sont importées. Je me suis développée dans ce domaine et j'ai réalisé mon rêve d'agriculture de cette manière.

Elle a reçu une formation agricole dans un cours de formation professionnelle avant de commencer la floriculture, Abidi a déclaré qu'il avait commencé la floriculture avec 5 fleurs et avait augmenté le nombre de variétés à 21 au fil du temps.

"La production de fleurs comestibles est un projet dont je rêvais depuis longtemps et que j'ai réalisé après avoir examiné tous les aspects. J'ai commencé mon projet à Tabarka, car c'est une région à forte humidité et facile à répondre aux besoins en eau. Tabarka, qui a un climat doux, est un endroit très approprié pour la culture des fleurs. Au début, j'ai commencé avec 5 types de fleurs, puis j'ai augmenté ce nombre à 7, puis à 15, et maintenant je cultive 21 types de fleurs." a declaré Ibidhi.

"Pouvez-vous manger des fleurs?"

Expliquant qu'elle a fait la promotion des fleurs comestibles dans tout le pays après avoir commencé à cultiver des fleurs, Ibidhi a déclaré :

"Comme ce n'est pas une entreprise bien connue en Tunisie, il m'a été difficile de commencer à cultiver des fleurs utilisées dans la cuisine et la médecine. Je voulais démarrer mon projet avec les programmes d'incitation agricole fournis par l'État, mais je n'ai pas pu convaincre. J'ai donc acheté un terrain dans cette région (Tabarka) avec mes propres moyens et j'ai créé cette entreprise. Comme cette région est proche de la frontière algérienne, elle est également ouverte au tourisme, et la présence d'hôtels et de restaurants de luxe est avantageuse, parce que nos principaux clients sont les hôtels, les restaurants de luxe et les laboratoires pharmaceutiques qui produisent des compléments nutritionnels."

"Mon objectif est d'exporter les fleurs que nous importons"

Affirmant que bien qu'elle ait démarré cette activité dans des conditions difficiles, il envoyait des produits en France et en Algérie en raison de la qualité des produits qu'elle cultivait, Ibidhi a conclu ses propos comme suit :

"Mon objectif est d'atteindre le niveau d'exportation des fleurs que nous importons. Dans un premier temps, je souhaite exporter mes produits en les promouvant dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. J'ai également un restaurant où seront servis des menus composés de légumes, fruits et fleurs cultivés à la ferme. Nous allons permettre à nos clients de déguster des produits bio dans notre restaurant, que nous construirons entièrement à partir de matériaux de construction recyclés dans le respect de l'architecture de la région."