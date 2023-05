Le président algérien effectue une visite officielle à Lisbonne

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune est depuis lundi au Portugal pour une visite d'Etat de deux jours dans le but de renforcer les relations bilatérales et de les relancer vers de "nouvelles perspectives", a annoncé la présidence algérienne.

Cette visite, première du genre depuis 2005, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux Etats.

En effet, les investissements portugais en Algérie sont faibles, seulement huit nouveaux projets ont vu le jour en 2022. Cependant, l'Algérie est le plus important fournisseur énergique du Portugal, avec un volume annuel couvrant 40% des besoins de ce pays

Pour vendre la destination Alger, le président Abdelmadjid Tebboune prendra également part à un forum d'affaires algéro-portugais qui se tiendra une semaine après la tenue à Alger de la 6e session du groupe de travail mixte de coopération économique entre les deux pays.

Sur le conflit du Sahara occidental, le Portugal a annoncé son soutien au plan d'autonomie du Maroc.

Selon le communiqué de la présidence algérienne, cette visite permettre aux deux dirigeants d'aborder tous les dossiers régionaux et internationaux.

Au cours de son séjour, Tebboune aura des entretiens avec le président portugais et le président du Parlement, Augusto Santos Silva, ainsi qu'avec le Premier ministre, Côte António.

Il s'agit du premier voyage à l'étranger du dirigeant algérien cette année et de la deuxième de ses visites en Europe, après sa visite à Rome en mai dernier dans le but de trouver un marché européen alternatif à l'Espagne, pays avec lequel l'Algérie a gelé ses relations diplomatiques depuis plus d'un an, suspendant même le Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération.