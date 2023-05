Le Sénégal bat le Maroc et remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations U-17

Ce vendredi au stade Nelson Mandela et au bout d’une fin de match spectaculaire, le Sénégal a battu le Maroc 2-1 et a remporté le premier titre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans de son histoire.

Le Maroc a rapidement pris l'avantage grâce à Abdelhamid Ait Boudlal et s'est maintenu à son avantage jusqu'à dix minutes de la fin.

Le Sénégal a obtenu un penalty, transformé par son gardien, Serigne Diouf, puis trois minutes plus tard le remplaçant Mamadou Savane les a mis devant.

Le Maroc n'a pas pu répondre et le Sénégal est devenu champion continental dans cette tranche d'âge pour la première fois.

"C'est une très grande fierté, on s'est fixé l'objectif dès le début de la compétition, même quand on était au Sénégal, après avoir obtenu ce titre nous c'est une fierté, on est très content". A déclaré le défenseur sénégalais Aliou Diallo.

Pas de regret de la part de Haythem Lmousse, le joueur marocain estime que son équipe a atteint son objectif, à savoir une qualification pour la prochaine coupe du monde : "Il était difficile d'atteindre le niveau que nous avons atteint en finale, n'importe quelle équipe en phase de groupes espère atteindre la finale. L’organisation était à la hauteur, beaucoup de sympathie de nos frères algériens, ils nous soutenaient. Nous avons réalisé notre rêve d’atteindre la finale et de nous qualifier pour la Coupe du monde".

Les 4 demi-finalistes de cette Can : Le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso, et le Mali défendront les couleurs de l’Afrique au cours de la prochaine coupe du monde.