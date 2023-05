Arrivée du président des Comores au G7

Le président des Comores et actuel président de l'Union africaine, Azali Assoumani, est arrivé samedi en tant qu'invité du sommet du Groupe des Sept à Hiroshima.

Cette année, les dirigeants de l'Australie, du Brésil, des Comores, des Îles Cook, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Corée du Sud et du Vietnam sont invités au G7 de cette année, alors que le Premier ministre japonais Fumio Kishida souligne l'importance de tendre la main aux pays en développement dans le soi-disant Alliés et partenaires du Sud et des États-Unis.

Les invitations aux dirigeants extérieurs au G7 visent à étendre la coopération à un plus large éventail de pays.

Ces pays participeront à plusieurs séances de travail, ainsi qu'à des réunions bilatérales visant à rallier certains dirigeants réticents à l'opposition à la guerre menée par la Russie en Ukraine.