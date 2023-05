La Russie confirme la venue d'une délégation africaine à Moscou

La Russie annonce que des dirigeants africains se rendront à Moscou le mois prochain ou début juillet dans le cadre d'une initiative de paix pour le conflit ukrainien annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

La mission africaine menée par six dirigeants africains pour discuter d'un règlement du conflit en Ukraine se rendra en Russie en juin ou juillet, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

M. Ramaphosa a déclaré mardi que le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avaient tous deux accepté de recevoir la mission de six membres, qui se rendra à Moscou et à Kiev.

"Compte tenu des souhaits du président Ramaphosa, nous parlons de la mi-juin, de la fin juin ou du début juillet" pour la visite, a déclaré le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

M. Lavrov s'exprimait lors d'une conférence de presse avec Jeje Odongo, son homologue ougandais, l'un des pays participant à l'initiative.

Les autres membres de la délégation dévoilée par M. Ramaphosa sont les présidents de la République du Congo, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Zambie.

"Le président (Poutine) est toujours prêt à discuter avec tous nos partenaires qui sont honnêtement intéressés par la stabilité dans le monde", a déclaré M. Lavrov.

Il a ajouté que la Russie attendait avec impatience de voir les "initiatives concrètes" proposées par la délégation.

M. Ramaphosa n'a pas précisé le calendrier de la visite ni d'autres détails, se contentant de dire que le conflit avait été "dévastateur" et que l'Afrique "en souffre aussi beaucoup".