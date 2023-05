Deux Africaines dans le jury de la 76e édition du Festival Cannes

Le jury de la 76e édition du festival de Cannes est présidé par le réalisateur suédois Ruben Ostlund, palme d’or l’an dernier avec son film satirique "Triangle Of Sadness".

Autour de lui, une équipe de huit personnes, dont Maryam Touzani, Acclamée l'année passée à Cannes pour son film « Le bleu du caftan », sur l’homosexualité au Maroc, Maryam Touzani est à la fois réalisatrice, scénariste et actrice. Née en 1980 à Tanger, elle a commencé comme critique de cinéma, après ses études de journalisme.

Autre membre du jury, la Zambienne Rungano Nyoni, elle a fait sensation avec son premier long métrage , "I'm Not a Witch" Je ne suis pas une sorcière, en 2018, qui raconte l'histoire d'une fillette accusée de sorcellerie et envoyée dans un camp. Le film avait ensuite reçu le Bafta du premier film en 2018. Rungano Nyoni a été remarquée dès ses débuts en 2009 grâce à ses courts-métrages primés dans de nombreux festivals internationaux.

À 61 ans, le scénariste et réalisateur afghan Atiq Rahimi est le membre le plus âgé du jury cette année. Ancien lauréat du prestigieux prix littéraire français Goncourt, ses films comprennent deux adaptations de ses propres romans. Denis Ménochet, , Brie Larson, Paul Dano, , Damián Szifron et Julia Ducournau, complètent la liste.