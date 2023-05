Libye : Fathi Bashagha destitué par le parlement de l'Est

L'une des deux administrations libyennes a voté mardi la suspension de son premier ministre et l'ouverture d'une enquête à son encontre, l'accusant de ne pas avoir atteint les objectifs de son gouvernement, a déclaré le porte-parole du parlement.

Fathi Bashagha était le premier ministre du parlement libyen basé dans l'est du pays, connu sous le nom de Chambre des représentants, qui opère à Tobrouk.

Déchirée par un conflit civil depuis 2011, la Libye est divisée entre deux gouvernements rivaux, chacun soutenu par des mécènes internationaux et de nombreuses milices armées sur le terrain. Le gouvernement libyen basé à Tripoli est dirigé par le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah.

Mohamed Mansour, porte-parole de M. Bashagha, a déclaré que l'ancien premier ministre publierait bientôt une déclaration officielle concernant la décision de mardi.

Dans une déclaration enregistrée envoyée à l'Associated Press, Abdullah Belhaiq, le porte-parole du Parlement, a critiqué M. Bashagha pour ne pas avoir tenu la promesse du gouvernement d'entrer dans la capitale, Tripoli, siège de l'administration rivale occidentale.

M. Bashagha, qui a été élu premier ministre en février 2022, a tenté d'installer son gouvernement dans la capitale en mai dernier, arrivant à Tripoli avec un certain nombre de ses ministres.

Des affrontements ont rapidement éclaté entre milices rivales, forçant l'ancien pilote de l'armée de l'air à se retirer dans la ville de Syrte.

"Un certain nombre de membres de la Chambre des représentants ont demandé à plusieurs reprises que le Premier ministre fasse l'objet d'une enquête", a déclaré M. Belhaiq.

Toutefois, peu de détails sur les autres manquements présumés de M. Bashagha ont été fournis. Le ministre des finances de la Chambre des représentants, Osama Hamada, a repris les fonctions de M. Bashagha.

Plus tôt dans la journée de mardi, cependant, M. Bashagha a publié une déclaration au parlement annonçant qu'il transmettait ses fonctions au vice-premier ministre Ali Qatrani. Aucun autre détail n'a été donné. Le conflit entre les deux déclarations n'a pas pu être réconcilié immédiatement.

Malgré l'explication de Belhaiq, Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye et chercheur associé au Royal United Services Institute, estime que le premier ministre suspendu a peut-être trop servi à Khalifa Hifter, commandant de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Ce groupe est la force armée dominante dans l'est et le sud du pays.

Hifter et sa famille cherchent à accroître leur influence à Tripoli et ont engagé des pourparlers réguliers avec le neveu de Dbeibah ainsi qu'avec des chefs de milices de l'ouest du pays, a indiqué M. Harchaoui.

Le représentant spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a dévoilé fin février une nouvelle initiative visant à conduire le pays divisé aux urnes avant la fin de l'année 2023. Les deux parlements se sont mis d'accord sur la création d'un comité conjoint chargé de rédiger une loi électorale en vue du scrutin, mais les progrès se sont ralentis depuis.

Un précédent processus sous l'égide de l'ONU a mis en place un gouvernement intérimaire - avec Dbeibah à sa tête - au début de l'année 2021, dans le but de guider le pays vers des élections plus tard dans l'année. Les élections n'ont jamais eu lieu à la suite de désaccords sur plusieurs questions clés, y compris l'éligibilité des candidats à la présidence.