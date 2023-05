Le Rap évangélique de KS Bloom, un succès en Côte d’Ivoire

Le rappeur évangéliste KS Bloom cartonne en Côte d’Ivoire.

Depuis qu'il s'est dévoilé au grand public en 2012, l'artiste ivoirien KS bloom fait un tabac.

Il est un des artistes gospel les plus suivis de sa génération, ses chansons totalisent plus de 100 millions d’écoutes sur Youtube, dont 57 millions pour le seul titre "Child of God".

"KS Bloom, c'est un chantre de Dieu, voilà donc son arrivée m'a beaucoup fait du bien, surtout ses paroles, voilà ça fait du bien à mon âme, car il est jeune et il nous enseigne comment suivre Dieu" déclare Romaric Lozo Kouakou, un fan de KS Bloom.

En quelques années, le rappeur évangéliste a réussi à faire des succès en chantant sur sa vie pieuse. Un exploit que le rappeur évangéliste dédie au Seigneur.

"J'ai toujours rêvé d'être un artiste, mais je ne savais pas que je devais le faire pour le seigneur" dit le rappeur lors d’une interview.

Agé de 26 ans, KS bloom de son vrai nom, Souleymane Koné, est né à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Il avoue avoir mené une tout autre vie, avant un changement radical.

"Les sorties, les filles, la cigarette tout ça, c'est des choses que j'avais tellement voulu arrêter. Mais je n'en avais jamais eu la force et la capacité donc quand on te propose une main qui peut t'aider à sortir de ça, tu ne peux que la tenir. Et vraiment ça a été radicale ma conversion, j'ai tout arrêté d'un coup" a-t-il déclaré.

Fermement en désaccord avec certains croyants qui jugent son apparence, l'artiste ivoirien affirme fièrement que ses dreadlocks et ses tatouages ne nuisent pas à sa croyance.