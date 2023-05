Afrique du Sud : Duduzile Zuma, influenceuse pro-russe ?

Duduzile Zuma-Sambudha, fille de l'ancien président Jacob Zuma, serait à l'origine d'une campagne en faveur de la Russie sur Twitter.

Selon une étude à paraître, appuyée par le Centre for information Resilience, une organisation à but non-lucratif financé par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, la quadragénaire aurait joué un rôle essentiel aux efforts déployés par la Russie pour faire basculer l'opinion publique de son côté en Afrique du Sud et au-delà.

Plusieurs Tweet citant son nom ont été réutilisés dans d'autres régions dans le cadre des campagnes #IStandWithRussia et #IStandwithPutin sur Twitter, où elle a une audience de plus de 230 000 personnes.

Duduzile Zuma n'a pas commenté les allégations.

Les puissances européennes ont critiqué l'Afrique du Sud pour sa position vis-à-vis de la Russie.

La décision de l'Afrique du Sud de se retirer de la CPI le mois dernier, après que la Cour internationale a inculpé le président Poutine pour des crimes présumés en Ukraine, avait suscité un tollé international.

M. Poutine doit se rendre en Afrique du Sud, pays signataire de la Convention de Rome, en août, à l'occasion d'un sommet des BRICS.