Nigéria : le résultat des élections fait l'objet d'un recours en justice

Un tribunal nigérian a entamé lundi l'examen de plaintes distinctes déposées par l'opposition pour contester la victoire du parti au pouvoir lors de l'élection présidentielle du pays.

Le tribunal présidentiel de la cour d'appel d'Abuja, la capitale, a entendu les déclarations préliminaires des avocats représentant les partis d'opposition, qui contestent le résultat du scrutin de février remporté par Bola Tinubu, du parti au pouvoir, le All Progressives Congress.

Au début de l'audience, des agents de sécurité armés ont bloqué les principales voies d'accès et empêché une poignée de journalistes et d'avocats de pénétrer dans l'enceinte du tribunal. Certains manifestants ont brandi des drapeaux nigérians et des pancartes, affirmant que le processus électoral était entaché d'irrégularités.

"La raison pour laquelle je manifeste est la colère et la douleur que j'éprouve en tant que Nigérian qui n'est pas autorisé à s'exprimer et à jouir des ressources de son pays", a déclaré James Mike, un manifestant qui a accusé la classe politique nigériane de piller les richesses du pays provenant des immenses ressources minières et pétrolières.

La commission électorale du Nigeria a déclaré M. Tinubu vainqueur de l'élection lors d'une émission télévisée, après qu'il ait recueilli 37 % des voix. Mais les deux principaux candidats de l'opposition ont rejeté le résultat, mettant en doute la qualification de M. Tinubu et alléguant que les résultats des 177 000 bureaux de vote du pays avaient été falsifiés.

Les analystes et les observateurs ont déclaré que le scrutin du 25 février s'était largement amélioré par rapport aux élections précédentes au Nigeria, mais que les retards dans le téléchargement des résultats auraient pu donner lieu à des manipulations des chiffres.

Dans des pétitions distinctes, Atiku Abubakar, du Peoples Democratic Party, arrivé deuxième, et Peter Obi, du Labour Party, arrivé troisième, ont tous deux fait valoir que la commission électorale du Nigeria avait violé les dispositions de la loi en annonçant les résultats de l'élection.

M. Obi a déclaré qu'il disposait de preuves démontrant qu'il avait obtenu la majorité des voix lors de l'élection, tandis que M. Abubakar a demandé à la Cour de disqualifier M. Tinubu, alléguant qu'il possédait un passeport guinéen et qu'il n'était donc pas éligible pour participer à la compétition présidentielle en vertu de la Constitution nigériane.

"Nous disons à la Cour qu'il (Tinubu) n'est pas qualifié et que, contrairement à la loi, il n'a pas informé (la commission électorale) qu'il était citoyen d'un autre pays", a déclaré Paul Ibe, porte-parole de M. Abubakar.

Au Nigeria, une élection ne peut être invalidée que s'il est prouvé que l'organisme électoral national n'a pas respecté la loi dans une large mesure et qu'il a agi d'une manière qui aurait pu modifier le résultat. Aucun résultat d'élection présidentielle n'a jamais été annulé par la Cour suprême du pays, même si les analystes estiment que le scrutin de cette année est particulier en raison de l'utilisation massive de la technologie dans le processus électoral.

Le principal parti d'opposition a déclaré, sans preuve, que le parti au pouvoir complotait pour interférer avec la procédure judiciaire, ce qui a aggravé les tensions alors que le pays attend le jugement du tribunal tout en se préparant à l'investiture de M. Tinubu en tant que président. La procédure judiciaire est généralement longue et devrait durer des mois, au-delà du 29 mai, date à laquelle M. Tinubu devrait succéder au président sortant Muhammadu Buhari.