Les nonuplés maliens soufflent leur 2e bougie

Fatouma, Kadidia, Hawa, Adama, Oumou, Bah, Mohammed, Oumar et Elhadji ont soufflé leur 2 e bougie samedi au Mali, sous le thème "Miraculeux". Un concept qui résume plutôt bien leur l’histoire.

Ils sont nés d’une même grossesse au Maroc en mai 2021. Battant à l’époque le record Guinness du plus grand nombre de naissances vivantes à la fois.

Samedi ce n’est pas l’anniversaire d’un, mais de 9 enfants que la famille devait organiser. Alors qu'au quotidien, leur mère dit être sur le qui-vive.

"Nous savons que les nonuplés sont un don de Dieu. Elever des enfants n'est pas une chose facile, même avec un enfant c'est difficile, alors neuf bébés en même temps ! Depuis que je suis au Mali, les membres de ma famille me soutiennent pour élever les enfants, surtout ma sœur, elle est avec moi matin et soir, tous les jours pour tout ce qui concerne la prise en charge des enfants. Ce n'est pas facile", explique Halima Cissé, mère des nonuplés.

Une solidarité familiale à laquelle s’ajoute, l’apport du gouvernement malien et des ONG pour l’éducation et les soins généraux.

"Ce n'est pas facile de donner naissance à ces bébés et de s'occuper d'eux sur le plan de la nutrition, et de toutes les autres choses comme le niveau respiratoire, cardiaque, etc. Il s'agit également d'une réussite scientifique. Aujourd'hui, les enfants ont deux ans, quel chemin parcouru !", a déclaré Boubacar Togo, pédiatre des nonuplés.

Une réussite d’autant plus qu’à leur naissance par césarienne à 30 semaines de grossesse, les enfants pesaient seulement entre 500 grammes et un kilogramme.