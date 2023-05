Cameroun : meurtre d'un journaliste à Bamenda

Au Cameroun, un journaliste a été tué, dimanche soir à Bamenda. Il s’agit au moins du troisième meurtre d'un professionnel des médias dans le pays cette année.

Anye Nde Nsoh, chef du bureau de l'hebdomadaire "The Advocate" pour les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest, se trouvait dans un pub du quartier de Ntarikon à Bamenda lorsque des assaillants non identifiés ont ouvert le feu sur lui, a déclaré sa collègue Melanie Ndefru, qui se trouvait à proximité du lieu de l'attaque.

Au début de l'année, un présentateur de radio et un journaliste ont été tués dans deux attaques distinctes à Yaoundé, la capitale, ou dans ses environs.

L'Association camerounaise des journalistes anglophones (CAMASEJ) a demandé l'ouverture d'une enquête.

La mort de Nsoh intervient dans un contexte marqué par le conflit entre les autorités camerounaises et certaines factions séparatistes dans les régions anglophones.