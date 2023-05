Soudan : la Ligue arabe tente de réconcilier les belligérants

La Ligue arabe a tenu une réunion d'urgence au Caire ce week-end, la troisième du genre en trois semaines pour tenter de trouver des solutions à la crise soudanaise.

Depuis le 15 avril, Khartoum est le théâtre d'affrontements armés meurtriers entre les forces armées et les paramilitaires. Les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir déclenché le conflit. Peu après le début des hostilités, la ligue arabe a tenu deux réunions d'urgence les 16 et 30 avril, respectivement, pour discuter de la situation au Soudan.

Le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri a appelé à "éviter un dérapage régional" alors que son pays, a déjà accueilli plus de 56 000 réfugiés. Le secrétaire général de l'organisation panarabe, Ahmed Abou el-Gheit, a lui appelé à soutenir les négociations indirectes de Jeddah pour éviter le morcellement du Soudan.

La Ligue arabe est profondément divisée: l'Egypte soutient l'armée, alors que les Émirats arabes unis ont choisi le camp des FSR, selon des experts. La guerre a fait 700 morts, 5 000 blessés, 335 000 déplacés et 115 000 réfugiés. Dimanche, des combats résonnaient partout dans Khartoum où les cinq millions d'habitants survivent, barricadés par peur des balles perdues, sans eau ni électricité et avec des réserves de nourriture et d'argent bientôt à sec.