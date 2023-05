Kenya : des bénévoles volent au secours des bidonvilles

Munis de l'application Weather Mtaani, les bénévoles sont alertés des données météos et peuvent par conséquent se prémunir en curant les canalisations.

Avec des systèmes de drainage défaillants, les bidonvilles de Nairobi sont régulièrement la cible d'épisodes répétés d'inondations en saison des pluies.

Désormais, ces bénévoles, informés par l'application Weather Mtaani curent les canalisations de Kibera avant les averses. C'est le département météorologique du Kenya qui a formé ces jeunes des quartiers défavorisés à se prémunir contre les dégâts causés par la pluie.

"Weather Mtaani nous a envoyé un message nous avertissant qu'il pourrait pleuvoir et que nous devrions être prêts. Nous ne savons pas s'il pleuvra ou non, mais nous devons être prêts et informer nos voisins pour qu'ils prennent les mesures qui s'imposent" explique, Ann Atieno, une bénévole.

Weather Mtaani qui signifie météo village a démarré en 2019 dans le cadre du programme initié par le service d'innovation météorologique et climatique pour l'Afrique financé par le Royaume-Uni.

Pascaline Chemaiyo, météorologue principale à la KMD, est satisfaite des résultats. Selon elle, les habitants des bidonvilles interprètent plus correctement les informations météo depuis le lancement du projet.

"Les informations météorologiques sont essentielles pour nos utilisateurs, et plus particulièrement pour ceux qui vivent dans des zones d'habitat informel. En effet, le type de prévisions que nous partagions auparavant était diffusé par courrier électronique et certains d'entre eux n'étaient pas en mesure d'accéder à l'information, ou même les rares qui y accédaient n'étaient pas en mesure de l'interpréter", souligne-t-elle.

Grâce à ce succès, le département météorologique du Kenya continue d'alerter les bénévoles à travers l'application Weather Mtaani. Les précédentes crues ont été meurtrières et ont détruit des habitations dans les bidonvilles du Kenya.