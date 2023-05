Rwanda : le calvaire des victimes des inondations

Des rwandais se sont recueillis jeudi devant les dépouilles de leurs proches, victimes des inondations et glissements de terrain dans les provinces du Nord, de l'Ouest et du sud provoqués par les pluies torrentielles.

Le dernier bilan du gouvernement est de 130 morts. Alors que 77 personnes ont été blessées, dont 36 étaient toujours hospitalisées jeudi matin.

Plus de 5 000 maisons ont été détruites, faisant de milliers de sans-abri. Décompte encore provisoire. Des familles qui ont aussi tout perdu.

(femme, Kinyarwanda, 10 sec) :

"Ce magasin nous permettait, à mon mari et à moi, d'aider notre famille. Maintenant, nous n'avons plus rien. Nous sommes ici et seuls. ", explique Enata Mukabacondo, commerçante à Bupfune.

Coulées de boue et inondations n’ont pas aussi épargné les exploitations agricoles. Privant des familles de leurs moyens de subsistance.

"Nos maisons se sont effondrées au moment où nous devions payer la mutuelle de santé. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de le faire parce que nous avions l'habitude de tirer de l'argent de la vente des légumes, de nos animaux. Tout a disparu avec les inondations.’’; regrette Jean Claude Berinyuma , agriculteur.

Dans le district de Karongi, dans la province de l'Ouest, plus de 1000 personnes - ont été relogées dans des abris temporaires. Kigali a promis 110 dollars à chaque famille pour chaque personne décédée dans la catastrophe.

Le pape François s'est dit jeudi "profondément attristé par les morts et la destruction", disant prier pour les morts, les blessés, les déplacés et les secouristes.

En 2018, au moins 215 personnes avaient été tuées au Rwanda durant les quatre premiers mois de l'année par des inondations et des glissements de terrain causés par les fortes précipitations, selon des chiffres gouvernementaux.

Fin 2019, deux mois de pluies incessantes ayant entraîné des inondations et coulées de boue avaient tué au moins 265 personnes et fait des centaines de milliers de déplacés dans la région, notamment au Burundi, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et au Soudan du Sud.