Niger : la durée d'exploitation de la l'uranium de Somaïr prolongée

Le Niger et la société nucléaire française Orona ont décidé jeudi de la prolongation de la durée d’exploitation de la mine d’uranium deSomaïr**, dans le nord jusqu’en 2040. Initialement ses activités devaient s’arrêter en 2029.**

"Tous les regards sont tournés vers l'exploitation de la Somaïr, donc là aussi il s'agissait de voir comment faire en sorte que cette exploitation puisse durer le plus longtemps possible, avec de nouveaux permis, avec de nouveaux moyens de réduire les coûts et de voir maintenant comment on peut prolonger la durée de vie de la mine. ", a déclaré Hadiza Ousseïni, Ministre des Mines du Niger.

Dans cette optique, les deux parties ont signé un ‘’accord global de partenariat’’. Sur le plan de responsabilité sociale ; Orano s'est engagé à injecter environ 39 millions d'euros dans des secteurs "prioritaires" au Niger, dont l'éducation.

"Sur le plan industriel, nous nous engageons mutuellement à travailler ensemble pour permettre à Somaïr de durer, d'extraire tout le potentiel des gisements de Somaïr et de faire durer cette mine le plus grand nombre d'années possible."; a affirmé Nicolas Maes, directeur général d'Orano Mining.

Mais jeudi, Niamey et la société française ont repoussé le début de l’exploitation d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, également dans le nord du Niger. Ses réserves ont été estimées à environ 200 000 tonnes.