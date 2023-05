La soprano Pretty Yende, à la conquête de Buckingham Palace

La chanteuse d’opéra sud-africaine, de renommée internationale, Pretty Yende, chantera devant des dizaines de millions de téléspectateurs, au couronnement du Roi Charles III.

Née en 1985 dans un township de Piet Retief, ville de l'est dans une Afrique du sud encore sous l'apartheid, la soprano n'en revient toujours pas d'avoir été invitée à chanter au couronnement du prochain souverain du commonwealth. il y a quatre ans a Paris elle vivait deja le reve d un parcours extraordinaire qui l'a emmenée dans les plus grandes maisons d'opéra au monde.

"J'ai le sentiment d'avoir attendu juste ce qu'il fallait. Parce qu'on m'a proposé le rôle à de nombreuses reprises. De très nombreuses fois. Il y a cinq ans, par exemple, beaucoup de gens voulaient me l'offrir, mais je savais que je n'étais pas prête. Non pas parce que je ne pouvais pas le chanter, j'aurais probablement pu le faire à l'improviste, mais cela m'aurait coûté cher," défend la chanteuse sud-africaine.

L'invitation est hautement symbolique puisque Pretty Yende fera partie, au côté de Tiwa Savage, des premières chanteuses africaines à chanter à un couronnement de monarche anglais

Toutefois, à l'annonce de sa participation, quelques voix sur les réseaux sociaux se sont élevées pour l'appeler à boycotter l'évènement en raison du passé colonial du Royaume-Uni en Afrique du sud.

"On nous dit toujours de nous montrer forts, mais nous finissons par souffrir seuls. Je refuse de me taire sur ce que cela signifie de faire ce que nous faisons. J'ai commencé à partager des choses et la plupart des gens m'écrivaient pour me remercier d'avoir dit cela, car personne ne parle réellement de ce qu'il en est. Et aussi parce que j'essayais de m'éviter de me retrouver en compétition avec la parfaite Pretty Yende sur Instagram."

Malgré les critiques, le plus important pour la chanteuse est de partager son art .

Du metropolitan Opera House à l’Opéra de Paris, dans le milieu lyrique, la soprano, est depuis une dizaine d’années sollicité aux quatre coins du monde.