La jeunesse africaine veut lutter contre la violence

Alors que la stabilité est loin d’être gagnée en Afrique, l'ambassadrice de la jeunesse africaine pour la paix en Afrique australe a appelé mercredi la communauté internationale à réinventer les mécanismes pouvant permettre d’atténuer la violence. C’était au Conseil de sécurité de l’ONU.

Dans cette quête de stabilité Cynthia Chigwenya sollicite l’implication de la jeunesse.

"Les efforts visant à atténuer les conflits violents nécessitent des politiques agiles capables a) d'absorber et d'intégrer les initiatives existantes ; b) de tirer parti du potentiel de pacification des jeunes ; c) de promouvoir la durabilité grâce à un soutien financier et technique, et d'encourager les jeunes à participer aux processus de développement."; a déclaré Cynthia Chigwenya.

Des jeunes qui ne croient plus du reste aux institutions internationales.

"La confiance dans les institutions, en particulier celle des électeurs que je représente, à savoir les jeunes, s'amenuise. Beaucoup d'entre nous ne croient plus aux institutions et c'est à nous, ceux qui sont dans ces espaces, qu'il incombe de réinventer l'espace pour qu'il ne devienne pas seulement invitant pour les jeunes, mais qu'il devienne attirant, de sorte qu'ils soient davantage encouragés à participer."; a expliqué l'ambassadrice de la jeunesse africaine pour la paix en Afrique australe .

Face à la multiplication des crises, le Conseil de sécurité est appelé à prendre ses responsabilités.