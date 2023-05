La liberté de la presse sous la coupe de la désinformation

Alors que le monde célèbre la journée de la liberté de la presse, Reporters sans frontières tire la sonnette sur l’ampleur grandissante de la désinformation, menace majeure pour la presse.

L’organisation signale l’implication des acteurs politiques dans des "campagnes de désinformation massive ou de propagande. Trois pays sont cité par RSF, la Chine, la Russie et le Mali.

Le Rapport de Reporters sans Frontières met en aussi en avant, les effets de l’industrie du simulacre dans l’écosystème numérique.

’Le développement de l'intelligence artificielle, qui fait peser de nouveaux risques, des comportements et des pratiques comme ceux des hommes politiques dans les deux tiers des pays classés. Deux tiers des 180 pays qui contribuent aux vagues de désinformation. Bref, on est dans une situation où, en fonction des évolutions politiques, des changements de gouvernement, tout d'un coup, des vagues de désinformation et de discours de haine peuvent se déclencher, et cela a une influence majeure sur le classement.", explique Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières.

Le classement mondial justement porte sur 180 pays. La Norvège arrive en tête. Le pays africain le mieux placé est la Namibie 22e. L’Afrique du Sud est 25e, le Congo-Brazzaville 80 e, le Sénégal 104 e, le Maroc 144e, la RDC 124 e et l’Erythrée 174e .