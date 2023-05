Nigeria : les travailleurs appellent à une amélioration de leur bien-être

Au Nigeria comme ailleurs dans le monde, on célébrait ce 1er mai la journée internationale du Travail.

Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress, les deux principales centrales syndicales nigérianes, ont, appelé lundi à Lagos et dans plusieurs villes, lors de rassemblements à une revalorisation du salaire minimum, à la réhabilitation des infrastructures ou encore et la baisse du niveau de l'inflation. Le syndicaliste Dele Ojo a exhorté le gouvernement à réduire le niveau élevé de pauvreté et trouver une solution à la situation économique "précaire" à laquelle le pays est confronté.

" La situation économique actuelle est précaire. Les travailleurs gémissent. Le gouvernement doit s'attaquer à ce problème, le niveau de pauvreté est extrêmement élevé. Et tous nous attendons du gouvernement qu'il essaie d'atténuer cette situation ou de l'améliorer parce que la situation actuelle est tout à fait inacceptable" a lancé Dele Ojo, un syndicaliste.

Dans une note adressée aux médias en cette journée internationale des travailleurs, le président élu Bola Tinubu, s'est engagé dès sa prise de fonction le 29 prochain à apporter des solutions afin d'améliorer le bien-être et les conditions de travail des Nigérians. Il promet en outre d'être l'allié fiable des centrales syndicales et leur compagnon dans la lutte pour la justice sociale et économique pour tous les Nigérians.

"À ce stade, je dois rappeler aux travailleurs nigérians que nous avons tous un combat commun à mener, un combat que nous devons gagner ensemble. Il s'agit de la lutte contre la pauvreté, l'ignorance, la maladie, la désunion, la haine ethnique et religieuse et toutes les forces négatives qui s'opposent à la stabilité et à la prospérité de notre pays" a expliqué Bola Tinubu, le président élu du Nigéria_._