Retour des sud-africains évacués du Soudan

Embrassades, pleures, larmes mal réprimées, et sourires, à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg samedi, des sud-africains sont passés par ces émotions alors qu'ils accueillaient leurs proches évacués du Soudan.

Rentrer sain et sauf au bercail après des nuits sous les bombes et les tirs d’armes lourdes, n’était pas gagné d’avance. Les violences au Soudan ayant déjà fait plus de 500 morts.

"C'est très dur, je n'en reviens pas et je ne peux même pas parler en ce moment, parce qu'elle pleure et qu'elle me fait pleurer aussi, je suis vraiment désolé.'', explique Mandla Hlomuka Ngidi, père dont la fille a été évacuée du Soudan.

Bis repetita dans cet autre coin du hall d’arrivée. Jacky Mampana sud-africain travaillant au Soudan ne peut faire que savourer la paix retrouvée chez lui.

"C'est très bien, c'est bien d'être en sécurité, c'est bien de ne pas avoir à s'inquiéter des bombes, c'était très dur de ce côté-là.’’; raconte le sud-africain.

Ce sont plus de 50 sud-africains qui ont regagné leur pays. Ils étaient accueillis par la ministre sud-africaine des relations internationales.

"Nous voulons juste que l'Afrique du Sud soit rassurée parce que nous avons tous attendu votre retour, et nous sommes absolument heureux que vous ayez pu rentrer chez vous en toute sécurité.’’, a déclaré Naledi Pandor.

Le risque était grand en effet de rester coincé dans le bourbier soudanais. Les combats ont redoublé de violence ce dimanche. Les belligérants ayant fait fi de la trêve de trois jours conclue jeudi.