Soudan : retour forcé vers l'enfer ?

Alors qu’au moins 50 000 personnes ont quitté le Soudan depuis le début des affrontements entre l’armée et les paramilitaires. Des soudanais naviguent à contre-courant. Ils ont quitté Djeddah pour Port Soudan.

Mais qu’est-ce qui peut bien motiver ce voyage vers l’enfer soudanais ?

La famille dont en est sans nouvelle depuis le 15 avril. Suffisant pour dompter la peur et franchir le Rubicon.

"La mort nous trouvera n'importe où, il est important que nous soyons avec nos familles.’’, explique un passager se rendant au Soudan.

La mort justement, elle a déjà touché environ 500 personnes. Tandis que des millions d'autres sont pris au piège des bombardements et des tirs antiaériens.

"J'ai été l'un des perdants de cette guerre, j'ai perdu ma mère, ma sœur et ma fille. J'ai besoin d'aller là-bas pour soutenir ma sœur et mon frère, car ils sont vraiment dans une mauvaise situation", raconte Ashraf Ahmed, passager se rendant au Soudan.

Muna Ahmed, passagère se rendant au Soudan, elle était en pèlerinage à la Mecque et a laissé son enfant derrière elle : "Jai beaucoup souffert jusqu'à ce que je trouve un billet. Oui, parce que j'ai laissé mon enfant, âgé d'un an et demi.''

Sur le quai, ces voyageurs prendront sans nul doute la température auprès de ces candidats au départ. Des hommes et femmes qui attendent le ferry à Port-Soudan afin de lever le voile.

"Nous souffrons. Même en Syrie, on n'a pas vu une guerre comme ça.", raconte Raiida, en attente d'évacuation.

Les violents affrontements ont repris dimanche à Khartoum, alors qu'une fragile trêve de trois jours, qui n'a jamais été vraiment respectée, est sur le point d'expirer.