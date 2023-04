Rwanda : des repas pour lutter contre le décrochage scolaire

Le programme de cantines scolaires "Home-grown" du Programme alimentaire mondial joue sa partition au Rwanda. Mis en œuvre dans sept districts, il fournit des repas nutritifs aux enfants, tout en favorisant leur éducation, leur santé et leur hygiène.

L'objectif du programme est de garantir que chaque enfant reçoive un repas sain chaque jour d'ici 2030. Le Rwanda est membre de la Coalition mondiale pour les repas scolaires, un groupe de 78 pays et 86 partenaires qui soutient les programmes de repas scolaires durables et met l'accent sur l'agenda du capital humain. Dans cette optique, Kigali s'est engagé à assurer une couverture universelle des repas scolaires.

'' Le Rwanda mérite d'être félicité concernant la manière dont il a engagé le budget du gouvernement ces dernières années, passant de 40 millions de francs en 2021 à plus de 73 milliards de francs pour l'année scolaire en cours. Cela signifie également que les repas scolaires couvrent désormais 3,8 à 4 millions d'écoliers, alors qu'auparavant ils ne concernait que les élèves du secondaire. Désormais, ce sont les enfants du pré-primaire, du primaire et du secondaire qui sont couverts par ce programme national d'alimentation scolaire.'', explique Ahmareen Karim, directrice du PAM au Rwanda.

Le Rwanda a baissé les contributions parentales et mis en place des réductions fiscales sur le riz et le maïs afin de proposer des repas scolaires à moindre cout et d'encourager l'ajout de sources de protéines animales au menu. Cependant, le directeur de l'Ecole Populaire Muhima Rwanda déclare que les écoles sont toujours confrontées à d'autres défis dans le cadre du programme d'alimentation.

'' L'un des défis auxquels nous sommes encore confrontés est le fait que les élèves prennent leurs repas dans les salles de classe, nous n'avons pas d'installations telles que des réfectoires pour les élèves à l'heure du déjeuner. Nous ne disposons pas non plus d'installations de cuisine suffisantes pour préparer suffisamment de nourriture pour les élèves, et nous demandons au gouvernement d'envisager de résoudre ce problème pour les écoles.'', a déclaré Uwampogoje, directrice de l'école Muhima.

La contribution des parents d'élèves à l'alimentation scolaire n'est que de11 % du financement de l'alimentation scolaire par trimestre, le restant à la charge du gouvernement.