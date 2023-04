Retour des tirailleurs : Macky Sall célèbre la fin d'une injustice

Le Sénégal a déroulé le tapis rouge à ses 9 tirailleurs rentrés de France vendredi pour vivre leurs derniers jours dignement, près de leurs proches. Loin de leurs minuscules studios parisiens.

Une mesure dérogatoire prise par le gouvernement français permet à ses vétérans de résider en permanence dans leur pays tout en conservant leur allocation minimum vieillesse de 950 euros.

Alors qu'il recevait ces vétérans, le président sénégalais y voit, la réparation d’une injustice.

"Chers anciens combattants, en vous souhaitant la bienvenue, nous célébrons aujourd'hui une injustice réparée parce que vous pouvez enfin vivre chez vous en familles et continuer de percevoir l'intégralité de vos pensions. Ce n'est que justice.", a déclaré le président sénégalais.

Les anciens combattants qui gardent des réflexes militaires ne regrettent aucunement leur retour au bercail malgré leur âge avancé. Bien au contraire.

"C'est une plaie guérie, qui était béante, qui était ouverte avant 1914 et cette plaie là a été pansée et guérie aujourd'hui même.", explique Yoro Dia, 95 ans.

Ndongo Dieng et tout autant heureux. "Ca me fait plaisir et c'est un honneur pour moi aussi d'être revenu chez moi et d'être reçu par monsieur le président de la République du Sénégal."

Outre ces 9 tirailleurs, 28 autres vivent encore en France et pourraient rentrés sous peu au Sénégal.