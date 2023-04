Namibie : deux tribus réclament un siège aux renégociations avec l'Allemagne

Les Namas et Hereros, peuples indigènes de Namibie, ont réclamé jeudi de participer directement et indépendamment du gouvernement namibien aux renégociations avec l'Allemagne de l'accord contesté sur le génocide conclu en 2021 entre les deux gouvernements.

Cette demande fait suite à un rapport récent de rapporteurs des Nations unies soulignant le statut juridique particulier des deux peuples aux yeux du droit international et rappelant que les mécanismes visant à réparer les crimes coloniaux doivent être élaborés avec les peuples autochtones.

"Nos demandes de réparations sont désormais entre les mains de l'ONU. Nous allons maintenant leur demander de veiller à ce que l'Allemagne respecte les obligations des Nations unies et des nations du monde", a déclaré le haut représentant des Hereros, Mutjinde Katjiua, lors d'une conférence de presse dans la capitale namibienne Windhoek.

L'Allemagne fut responsable dans le pays d'Afrique australe de massacres des peuples indigènes Herero et Nama, que de nombreux historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. Au moins 60 000 Hereros et environ 10 000 Namas furent tués entre 1904 et 1908.

En mai 2021, après plus de cinq ans d'âpres négociations, l'Allemagne a reconnu avoir commis un "génocide" sur ce territoire qu'elle a colonisé entre 1884 et 1915 et promis une aide au développement de 1,1 milliard d'euros sur trente ans, qui doit profiter aux descendants des deux tribus.

L'Allemagne a souligné que cette aide sera versée sur "une base volontaire" et que l'accord n'est pas comparable à des "réparations". De nombreux Namibiens ont rejeté l'accord, estimant que les descendants des Hereros et des Namas n'avaient pas suffisamment été impliqués dans les négociations.

Le montant négocié a également été jugé "insultant" par les représentants des deux peuples, qui réclament le versement de réparations.

La Namibie a annoncé en octobre, sous pression de l'opposition, avoir demandé à l'Allemagne une renégociation, sans préciser les modifications demandées.