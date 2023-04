Lybie : un groupe écologiste lutte pour sauver les forêts

Un groupe écologiste libyen se bat pour sauver les forêts restantes.

Les précipitations sont rares dans ce pays en grande partie désertique, qui commence à peine à se remettre des années de conflit meurtrier qui ont suivi le soulèvement de 2011.

"Les amis de l'arbre" espèrent sauver les derniers espaces verts de l’exploitation forestière, du développement et des impacts du changement climatique.

"Il y a quelque chose de très important dans ce projet de protection et d'augmentation de la végétation. Il s'agit de la sensibilisation. Nous devons sensibiliser au développement et à la protection des arbres. Nous devons renforcer la relation entre les humains et les arbres. Les arbres ont une valeur économique, environnementale, sanitaire, nutritionnelle et commerciale. Il est donc vital d'en prendre soin", a déclaré Khalifa Ramadan, Président de l'Association des Amis de l'Arbre.

Le groupe d’activiste s'efforce de sensibiliser le public aux zones vertes autour de la capitale Tripoli qui disparaissent rapidement à cause de la sécheresse, de l'activité humaine et de la désertification.

Chaque semaine, ses membres se réunissent pour lancer des campagnes médiatiques et mener des activités pour faire face aux "dangers auxquels sont confrontées Tripoli et d'autres villes côtières".

"En ce qui concerne l'eau en Libye, nous ne savons pas comment la préserver en général. Nous consommons beaucoup d'eau. À Tripoli, nous consommons également beaucoup d'eau. Deuxièmement, l'administration municipale de Tripoli n'a aucun plan pour le dessalement et la purification de l'eau.", a expliqué Abdul Rahman Al-Taher, agriculteur.

Le groupe, qui comprend des dizaines d'agronomes, d'horticulteurs et de bénévoles, aimerait finalement relancer un projet de "ceinture verte" datant des années 1950 et 1960, qui s'est étiolé au cours de décennies de guerre et de troubles.

"La ceinture verte a été la cible de nombreuses violations au cours de la dernière période. Le chef de l'unité a formé des équipes pour récupérer les terres détournées. Bien sûr, ils ont joué un rôle important dans cette affaire, et nous avons récupéré toutes les terres, soit environ 8 500 hectares.", a ditGénéral Fawzi Abugualia, porte-parole de la police agricole.

Aujourd'hui, les institutions de l'État libyen, affaiblies par les rivalités et l'insécurité, peinent à assurer une gouvernance stable, notamment en matière de protection de l'environnement.

Ces dernières années, la police agricole a recensé au moins 1 700 affaires criminelles impliquant des activités telles que l'exploitation forestière non autorisée et la construction illégale.