Cameroun : des artistes africaines veulent reconstruire la mémoire collective du continent

A Yaoundé, le musée national du Cameroun abrite une exposition consacrée aux femmes africaines. 17 artistes à la pratique engagée réécrivent la mémoire collective africaine à leur manière, à travers 44 objets et 6 installations. L’exposition est intitulée "Mémoria, récits d’une autre histoire".

Dans un coin du Musée, la performeuse Ruth Belinga a disposé son installation "Ma moustiquaire imprégnée". Cette artiste développe depuis longtemps une démarche artistique où elle établit un rapport entre les violences faites à la femme et les violences faites à la nature.

"Pourquoi "Ma moustiquaire imprégnée" ? Parce que la moustiquaire est un élément que le ministère de la Santé a l’habitude de distribuer aux familles. Ces objets arrivent chez nous et rentrent dans les endroits les plus intimes de nos maisons, c’est-à-dire nos chambres, et les moustiquaires finissent par être témoins de certaines atrocités qui se passent dans notre intimité", explique-t-elle

Carine Mansan vient, elle, de Côte d’Ivoire. "Ethiopiens" est une œuvre composée de 77 têtes de bronze, toutes noires et disposées en gradins étagés. La plasticienne raconte son histoire personnelle et son rapport à l’identité, qu’elle soit religieuse, sociale ou culturelle.

_"Ethiopien vient du mot Aitiopius qui signifie visage brûlé. Donc dans cette installation, j’ai décidé de lui donner ce nom parce que je considère que en tant que âmes incarnées, nous avons tous ce visage brûlé intérieurement."_affirme l’artiste.

«C’est une exposition qui a commencé dans le cadre du focus femme de la saison Africa 2020 et 2021 au Fargmaker de Bordeaux en France", nous apprend la Béninoise Nadine Hounkpatin, commissaire de l'exposition.

"Ensuite nous avons été présenté au MUCAC, le Musée des Cultures Contemporaines de Damatoungara à Abidjan, et aujourd’hui, on a le plaisir et l’honneur d’être accueilli au sein du Musée National du Cameroun, ici à Yaoundé."

L’exposition qui s’est ouverte le 10 février 2023 sous la présidence du ministre camerounais de la culture se poursuit jusqu’au 31 juillet prochain.