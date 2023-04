Un nouveau site web surveille l'état des démocraties mondiales

**Un nouveau site Web surveille de près l'état de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde.**Baptisée Democracy Tracker, la plateforme a été lancée jeudi par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA), basé à Stockholm en Suède.

Le site vise à donner aux décideurs politiques, aux universitaires et à la société civile dans le monde, des outils pour évaluer et comprendre la qualité de leurs démocraties.

"Cet outil est précieux, à mon avis, car il vous dit chaque mois ce qui se passe à travers le prisme de la démocratie, mais il vous dit aussi exactement pourquoi et comment la démocratie est impactée. C'est donc une chose de dire, 'oh, eh bien, la santé démocratique du pays X est faible en ce moment parce qu'il vient d'avoir une élection défectueuse". Mais c'est une autre chose de vraiment creuser dans cette élection et de voir ce qui s'est passé qui l'a rendue défectueuse. Pourquoi cela devrait-il être important pour la santé globale de la démocratie ? ", a expliquéSeema Shah, responsable de l'équipe d'évaluation de la démocratie à IDEA.

Le suivi de la démocratie fournit une analyse mensuelle et des données sur 173 pays sur la base de plus de 100 indicateurs allant des élections propres à l'accès équitable à la justice et aux libertés civiles.

Le tracker ne classe pas les pays, mais compare plutôt les tendances au sein d'une nation au fil du temps.

"Eh bien, ce que nous avons vu dans les données, c'est que la démocratie partout dans le monde est en déclin depuis au moins la dernière décennie, sinon plus. Et toutes les interventions qui ont été créées et toutes les recommandations politiques qui circulent là-bas jusqu'à présent n'ont pas été en mesure d'endiguer la marée" a déclaré Seema Shah, responsable de l'équipe d'évaluation de la démocratie à IDEA.

Son rapport le plus récent a révélé que le nombre de pays qui se dirigent vers l'autoritarisme est plus du double de ceux qui se dirigent vers la démocratie et que les régimes autoritaires du monde entier ont intensifié leur répression, 2021 étant la pire année jamais enregistrée.

En mars, par exemple, la France est devenue rouge, ce qui signifie un déclin de l'état de sa démocratie en réponse à la décision du gouvernement de contourner le Parlement dans sa réforme des retraites.

Le même mois, le Venezuela a vu une amélioration sur le tracker citant la récente décision de justice dépénalisant le sexe gay dans l'armée.

Dans l'ensemble, les données d'IDEA montrent que 25 pays sont en déclin, mais seulement 11 pays progressent.

Les données sont basées sur les indices de l'état mondial de la démocratie qui constituent la base factuelle du rapport mondial annuel d'IDEA sur l'état de la démocratie.