L'ancien boxeur Georges Foreman se dévoile dans son biopic

George Foreman sait que la vulnérabilité est source de puissance et permet aux spectateurs d'entrer dans les hauts et les bas de sa vie dans le dernier film, "Big George Foreman : L'histoire miraculeuse de l'ancien et futur champion du monde des poids lourds".

"Ce n'est pas facile de raconter son histoire", a déclaré George Foreman. "En tant que célébrité, vous cachez votre vie. De grandes barrières autour de votre maison, des lunettes noires, des écrans noirs dans votre voiture. Vous ne voulez pas révéler quelque chose à qui que ce soit. Mais j'ai dû révéler des choses. Je devais les révéler. Et c'était effrayant".

Le biopic, réalisé par George Tillman Jr, raconte l'ascension, la chute et la rédemption de l'ancien double champion des poids lourds et entrepreneur George Foreman. Il suit Foreman, jeune garçon colérique et incompris, jusqu'à ses dernières années en tant que boxeur professionnel. L'histoire va encore plus loin et examine l'éveil spirituel qui l'a conduit à se retirer de la boxe et à poursuivre sa vie en tant que pasteur dans une église chrétienne.

Tillman a réussi à condenser toute l'histoire de Foreman, du passé au présent, en un peu plus de deux heures, en mettant l'accent sur certains de ses plus grands moments, notamment ses matchs marquants sur le ring avec Muhammad Ali et Joe Frazier. Mais le film de Tillman ne se contente pas de célébrer les exploits de Foreman, le réalisateur n'a pas peur d'évoquer certains des moments les plus controversés de la vie de Foreman notamment les brèves histoires d'infidélité et la réaction du grand public au fait que George ait fièrement brandi un drapeau américain après sa première victoire olympique en 1968, l'année même où Tommie Smith et John Carlos ont fait le salut du Black Power lors de leur cérémonie de remise des médailles.

"Il avait le sentiment que nous devions raconter l'histoire, la vraie histoire, autant que possible", a déclaré Tillman. "Nous commettons tous des erreurs. Et c'est de cela que parle ce film. Une seconde chance. Comment peut-on encore rire ? Comment peut-on encore rester déterminé ? Comment peut-on encore être inspiré ? Ce sont les sentiments que je voulais que le public ressente en même temps", a-t-il ajouté.

Foreman est interprété par Khris Davis, qui joue le rôle de l'ancien boxeur à différentes étapes de sa vie d'adulte. L'acteur a dû prendre beaucoup de poids pour incarner Foreman dans les dernières années de sa vie, après qu'il se soit retiré de la boxe et qu'il soit devenu pasteur. Davis mangeait jusqu'à 7 000 calories par jour.

"Un jour, j'ai décidé de me couper les cheveux de me couper la barbe, d'enlever ma chemise, de me regarder dans le miroir et je me suis dit : "Oh, tu es là. C'est à ça que ça sert. Vous savez, je me voyais enfin passer à cette dernière année. Ces dernières années de la vie de M. Foreman".

Le film met également en vedette Forest Whitaker, qui joue le rôle de Doc Broadus, le premier entraîneur de boxe de George, qui l'a fait passer de peu d'expérience à une médaille d'or olympique dès sa première année de boxe. Le film "Big George Foreman" sort le 28 avril.