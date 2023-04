Kenya : identification des victimes de Shakahola à la morgue de Malindi

Pleurs, indignations, mais aussi un brin d'inquiétude chez ses proches de victimes dans cette morgue de Malindi dans le sud-est du Kenya, qui espèrent identifier les corps des membres de leurs familles emmenés ici par les équipes de recherches. Plus de 98 personnes dont des enfants sont mortes dans ce qui est désormais connu comme le massacre de Shakahola.

Bethy Kahindi ne perd pas espoir : je suis ici à la recherche de ma soeur et de ses enfants. Ma sœur et moi étions toutes membres de l'église dans les débuts, mais je suis partie quand ils ont commencé à nous initier à la secte et m'ont demandé d'enlever mes dreadlocks ; c'est là que je suis partie.

Les enquêteurs redoutent de trouver de nouvelles victimes dans les fosses communes dans la zone forestière de Shakohola où Paul Mackenzie endoctrinait ses proies. Les victimes n'étaient pas que kényanes comme l'indique Hassan Musa, Directeur régional de la Croix-Rouge du Kenya, elles venaient de plusieurs autres pays du continent.

"Nous avons des gens de l'extérieur de ce pays, nous avons des gens d'Ouganda, nous avons des gens de Tanzanie, nous avons des gens du Nigeria qui se sont en fait enregistrés ici en disant que des membres de leur famille sont en fait venus à Shakahola pour cette activité."

Dans la foulée, un autre influent pasteur Ezekiel Odero, chef du Centre de prière et Église de la Nouvelle Vie a été arrêté ce jeudi , accusé du meurtre de masse de ses fidèles. Son église a été fermée. Les plus de 100 personnes qui étaient enfermées dans les locaux ont été évacuées selon le ministère de l'Intérieur.