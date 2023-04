Des Soudanais affluent à la frontière de l'Egypte

Des Soudanais qui fuient les violences dans leur pays continuent d’affluer à la frontière nord d’Arqin pour passer en Egypte.

Des familles entières ont dormi dehors, dans le désert en attendant d’être autorisées à entrer dans le pays et des bus faisaient aussi la queue au point de passage.

"J'ai quitté ma maison, mon lieu de vie, à cause des combats qui opposent les habitants d'un même pays les uns aux autres. Cela ne s'est jamais produit au Soudan et nous n'avons jamais connu cela auparavant. Que Dieu se venge des tyrans et de tous ceux qui ont déplacé le peuple soudanais et de tous ceux qui ont brisé le Soudan ou qui ont été avides de ses ressources.", s'est confiéeNawal al-Sharif, évacuée soudanaise.

L'Égypte a accueilli plus de 14 000 Soudanais évacués depuis jeudi, a déclaré le ministère égyptien des affaires étrangères.

Plus de 2000 autres personnes originaires de 50 pays et de 5 agences internationales ont traversé la frontière ou ont été transportées par avion vers le pays.

Après le meurtre d’un ambassadeur égyptien à Khartoum en début de semaine, l’Egypte a transféré mercredi son ambassade au Soudan en raison de l’insécurité croissante à Khartoum.